Ο Τάσος Μπακασέτας θα φορέσει ξανά το εθνόσημο στο διεθνές «παράθυρο» του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολύπειρος Έλληνας μεσοεπιθετικός θα βρίσκεται στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τις δύο τελευταίες κρίσιμες αναμέτρησεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στον δεύτερο όμιλο της League A’ του Nations League. H γαλανόλευκη αντιμετωπίζει πρώτα την Ολλανδία στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου (21:45), και στη συνέχεια τη Σερβία στον Βόλο, στις 16 Νοεμβρίου (21:45).

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