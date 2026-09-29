Ο Γιώργος Βαγιαννίδης, δεν θα είναι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τον αγώνα της Πέμπτης (1/10) με την Ολλανδία, που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο διεθνής δεξιός μπακ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στην αναμέτρηση της χώρας μας με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, όταν και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο.

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