Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τέθηκε στη διάθεση των δημοσιογράφων ενόψει της νέας σεζόν στο NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς και αναφέρθηκε εκτενώς στην Εθνική Ελλάδας και την πορεία της έως την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025.

Αναφερόμενος στην εμπειρία του με την Εθνική, ο Greek Freak στάθηκε στη σημασία της διαθεσιμότητας και στη χαρά της επιτυχίας: «Το μόνο που έμαθα είναι η διαθεσιμότητα. Να μπορώ να είμαι διαθέσιμος. Όταν είσαι διαθέσιμος, μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα σου να κάνει σπουδαία πράγματα.

Αυτός ήταν ο στόχος μου όλο το καλοκαίρι. Είτε χάσεις είτε κερδίσεις, πάντα έχεις τη δυνατότητα να απαντήσεις. Είχαμε εκπληκτικό καλοκαίρι. Στα power rankings μάς είχαν 8ους ή 9ους, κάποιες φορές εκτός δεκάδας, κι όμως καταφέραμε να είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη, κάτι που δεν είχαμε πετύχει εδώ και 16 χρόνια».

Στη συνέχεια, ο Αντετοκούνμπο τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος, όχι μόνο για μένα αλλά για όλη την Ελλάδα. Αυτό θα μας δώσει αυτοπεποίθηση, γιατί μερικά χρόνια πριν, το 2022, η Γερμανία ήταν τρίτη στην Ευρώπη και μετά πήρε το Παγκόσμιο, στους Ολυμπιακούς τερμάτισε τέταρτη και φέτος πρώτη στο EuroBasket. Είμαι ενθουσιασμένος για τα επόμενα τουρνουά του 2027, 2028 και 2029».

Ο ηγέτης των Μπακς μίλησε με συγκίνηση για το συναίσθημα της εκπροσώπησης της χώρας: «Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πώς νιώθεις όταν εκπροσωπείς τη χώρα σου. Αν όλοι είχαν την ευκαιρία να το κάνουν, θα καταλάβαιναν την ευφορία που νιώθω αυτή τη στιγμή — μια ευφορία που δεν έχει τελειώσει.

Όταν περπατάς στον δρόμο και βλέπεις πόσο χαρούμενοι είναι οι άνθρωποι για αυτό που καταφέραμε, τότε το εκτιμάς ακόμη περισσότερο. Ήταν εκατομμύρια άνθρωποι που σταμάτησαν ό,τι έκαναν, δεν πήγαν στη δουλειά για να δουν τα παιχνίδια. Είναι εκπληκτικό. Ελπίζω να το ξανακάνουμε γι’ αυτούς».

Όσον αφορά το υποθετικό δίλημμα ανάμεσα στο NBA και την Εθνική, ο Αντετοκούνμπο ήταν ειλικρινής: «Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο NBA και την Εθνική, θα ήταν μια δύσκολη επιλογή, δεν θα πω ψέματα. Πρέπει να φροντίσω την οικογένειά μου.

Το να εκπροσωπείς την Εθνική είναι η μεγαλύτερη τιμή και το καλύτερο συναίσθημα, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν πληρωνόμαστε. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Νομίζουν ότι παίρνουμε εκατομμύρια, ενώ περνάμε 2-3 μήνες το καλοκαίρι μακριά από τις οικογένειές μας».

Καταλήγοντας ο «Greek Freak» επισήμανε: «Έχω παίξει σε εννιά τουρνουά και τα οκτώ δεν τελείωσαν με επιτυχία. Κατέληγες να κλαις. Με κάποιον τρόπο οι άνθρωποι σε έκαναν να νιώθεις ταπεινωμένος, επειδή δεν πήρες μετάλλιο.

Αν υπήρχε τρόπος να μπορώ να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, πιθανότατα θα έλεγα την Εθνική. Αλλά ρεαλιστικά, δεν υπάρχει λίγκα στην Ευρώπη που να συγκρίνεται με όσα προσφέρει το NBA. Αν ήταν το ίδιο, θα έπαιζα για την Εθνική όλη μέρα».