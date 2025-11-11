Ξεκίνησε σήμερα (11/11) η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα Ελλάδα–Σκωτία («Γ. Καραϊσκάκης», 15/11, 21:45), ο οποίος θα είναι ο τελευταίος εντός έδρας για τα European Qualifiers του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι φίλαθλοι μπορούν να τα προμηθευτούν μόνο ηλεκτρονικά, στις πλατφόρμες pame-ethniki.gr και ticketmaster.gr

Τα παιχνίδια της Εθνικής έχουν αναδείξει τη ζωντανή σχέση της με τους φιλάθλους, με τις γεμάτες εξέδρες και τα συνεχόμενα sold out.

Αυτή η σύνδεση θα επιβεβαιωθεί και πάλι στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου το ζητούμενο δεν είναι η βαθμολογία, αλλά η στήριξη και η πίστη προς τους διεθνείς και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

