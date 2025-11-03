Δύο νέα πρόσωπα περιλαμβάνουν οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τους αγώνες του Νοεμβρίου με Σκωτία (15/11) και Λευκορωσία (18/11), τους τελευταίους της Εθνικής ομάδας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Πρόκειται για τον 18χρονο επιθετικό της αγγλικής Μπράιτον, Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει μετρήσει αρκετές συμμετοχές στους «Γλάρους», σκοράροντας μάλιστα και εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και τον 22χρονο μεσοαμυντικό της Μινεσότα Γιουνάιτεντ στο MLS, Νεκτάριο Τριάντη.

Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Κωνσταντίνος Μαυροπάνος και Τάσος Μπακασέτας, ενώ δεν κλήθηκε ο Τάσος Δουβίκας. Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό συγκρότημα έχει αποκλειστεί από τα τελικά της Βόρειας Αμερικής.

Αναλυτικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κάλεσε τους ακόλουθους 24 ποδοσφαιριστές:

Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Νεκτάριος Τριάντης.