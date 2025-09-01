Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει σκοράρει 25 ή περισσότερους πόντους σε οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια στο Ευρωμπάσκετ και ηγείται της πορείας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στην προσπάθεια για διάκριση στη διοργάνωση του 2025, με μέσο όρο 29,0 πόντους, 7,5 ριμπάουντ και 3,0 ασίστ μ.ο. σε δύο εμφανίσεις.

«Είμαι πολύ ευλογημένος και ευγνώμων που έχουμε τον Γιάννη εδώ», δήλωσε ο προπονητής της «επίσημης αγαπημένης», Βασίλης Σπανούλης, προσθέτοντας: «Έχει πάντα τη σωστή νοοτροπία. Είναι πολύ ταπεινός. Παίζει για τη χώρα του και αγαπά τους συμπαίκτες του.

Όπως όλα τα παιδιά, προσπαθεί να κερδίσει».

Ο Γιάννης έχει σκοράρει 25 πόντους ή περισσότερους σε οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια στο EuroBasket και οδήγησε την Ελλάδα σε μια τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο FIBA ​​EuroBasket 2025 με 27 πόντους κόντρα στην Γεωργία.

Μόνο ένας άλλος παίκτης στην ιστορία του Ευρωμπάσκετ έχει καλύτερο σερί: ο Έλληνας θρύλος Νίκος Γκάλης με 19 σερί παιχνίδια όπου σημείωσε περισσότερους από 25 πόντους.

Και ο Γιάννης μπορεί να συνεχίσει να εδραιώνει την κληρονομιά του ανάμεσα στους μεγάλους όλων των εποχών του ελληνικού μπάσκετ, με την πιθανότητα ίσως να σπάσει ένα από τα ρεκόρ του Γκάλη.

ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ 25+ ΠΟΝΤΟΙ ΣΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ

Νίκος Γκάλης ΕΛΛΑΔΑ 19

Γιάννης Αντετοκούνμπο ΕΛΛΑΔΑ 8

Ραντιβόι Κόρατς Γιουγκοσλαβία 7

Ντόρον Τζάμσι Ισραήλ 6

Ντάριους Ζελιγκ Πολωνία 5

Σάσα Βεζένκοφ Βουλγαρία 5

Λάουρι Μαρκάνεν Φινλανδία 5

Αλεξέι Σβεντ Ρωσία 4

Ντράζεν Πέτροβιτς Γιουγκοσλαβία 4

Γιόργκεν Χάνσον Σουηδία 4

Πάου Γκασόλ Ισπανία 4

Ο «Greek Freak» έκανε το ντεμπούτο του στο Ευρωμπάσκετ του 2015, αλλά ξεκίνησε το σερί των 25+ πόντων ανά αγώνα στην τελευταία διοργάνωση, το 2022 – έχοντας απουσιάσει στο τουρνουά του 2017.

Πόσο καιρό θα χρειαστεί; Λοιπόν, έχοντας ως μέγιστο αριθμό αγώνων τους έξι από εδώ και πέρα σε αυτή την διοργάνωση, εάν η Ελλάδα φτάσει στον τελικό, ο Γιάννης θα μπορούσε να φτάσει τους 14 συνεχόμενους αγώνες των 25+ πόντων.

Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε στην πραγματικότητα να ισοφαρίσει το ρεκόρ στον τελευταίο αγώνα της Φάσης των Ομίλων στο Ευρωμπάσκετ FIBA 2029- το οποίο θα συνδιοργανωθεί από την Ελλάδα.

Η λίστα των αγώνων του Γιάννη:

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΥΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΠΟΝΤΟΙ

31/08/2025 Α’ ΦΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 27

28/08/2025 Α’ ΦΑΣΗ ΙΤΑΛΙΑ 31

13/09/2022 ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 31

11/09/2022 ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16 ΤΣΕΧΙΑ 27

08/09/2022 Α’ ΦΑΣΗ ΕΣΘΟΝΙΑ 25

06/09/2022 Α’ ΦΑΣΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 41

03/09/2022 Α’ ΦΑΣΗ ΙΤΑΛΙΑ 25

02/09/2022 Α’ ΦΑΣΗ ΚΡΟΑΤΙΑ 27