Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που η κορυφή της μπασκετικής Ευρώπης βάφτηκε και πάλι σε γαλανόλευκο φόντο.

Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2005, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς επικράτησε στον τελικό του EuroBasket με σκορ 78-62 της Γερμανίας, σημειώνοντας μία ιστορική επιτυχία, που πανηγυρίστηκε δεόντως σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και όχι μόνο.

Το Βελιγράδι είχε ντυθεί στα γαλανόλευκα με 10.000 Έλληνες να ψάλλουν τον Εθνικό ύμνο μέσα στο Βελιγράδι, την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του μπάσκετ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, συρτάκι είχαν χορέψει οι δώδεκα διεθνείς μας στο κέντρο της «Μπεογκράτσκα Αρένα» κι αμέσως μετά πέταξαν ψηλά τον Ομοσπονδιακό προπονητή, Παναγιώτη Γιαννάκη.

Με 22 πόντους ο Θοδωρής Παπαλουκάς αναδείχτηκε MVP του τελικού. Ο τίτλος, όμως του ΜVP του 34ου Ευρωμπάσκετ κατέληξε σε γερμανικά χέρια, στα χέρια του Ντιρκ Νοβίτσκι, ο οποίος 3.22’’ κάθισε στον πάγκο και χειροκροτήθηκε με διάθεση αναγνώρισης από τους Έλληνες φιλάθλους.

Οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Θοδωρής Παπαλουκάς συμπεριελήφθησαν στην καλύτερη πεντάδα του 34ου Ευρωμπάσκετ, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσαν οι Νοβίτσκι (Γερμανία), Ναβάρο (Ισπανία) και Ντιό (Γαλλία).

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Παναγιώτης Γιαννάκης, σηκώνοντας το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην καριέρα του με την Εθνική Ομάδα, έγραψε το όνομα του στα ρεκόρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο «δράκος», ο οποίος ως αρχηγός της «χρυσής» ομάδας του ΄87 οδήγησε της Ελλάδα στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, απέναντι στην ΕΣΣΔ, επέστρεψε ως προπονητής της Εθνικής και μεταλαμπαδεύοντας το ταλέντο, το πάθος και τη δίψα για διάκριση, στα πνευματικά του παιδιά, έγινε ο πρώτος τεχνικός που κατακτά το χρυσό μετάλλιο τόσο ως παίκτης, όσο και ως ομοσπονδιακός τεχνικός.

Μία ημέρα πριν, στις 24 Σεπτεμβρίου 2005, η Εθνική είχε αποκλείσει στον ημιτελικό την μετέπειτα χάλκινη Γαλλία του Τόνι Πάρκερ, σε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Από το -7, 62-55, 47 δεύτερα πριν τη λήξη, και με την ελληνική ψυχή να «μιλά», η εθνική επικράτησε με 67-66, χάρη σε τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη, μετά από “σπλιτ” και πάσα του Νίκου Ζήση.

Οι «μπλε» επιβλήθηκαν της Ισπανίας με 98-68 στον «μικρό τελικό» και κατέκτησαν το πέμπτο χάλκινο μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ στην ιστορία τους, 46 χρόνια μετά το τελευταίο.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ – Α΄ ΦΑΣΗ

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ (ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ)

16/9-1η ημέρα

Ελλάδα-Γαλλία 64-50

17/9-2η ημέρα

Ελλάδα-Σλοβενία 56-68

18/9-3η ημέρα

Ελλάδα-Βοσνία 67-50

Βαθμολογία (σε 3 αγ.)

Ν-Η Β.

Σλοβενία 3-0 6

ΕΛΛΑΔΑ 2-1 5

Γαλλία 1-2 4

Βοσνία 0-3 3

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ – Β΄ ΦΑΣΗ-20/9

ΕΛΛΑΔΑ-Ισραήλ 67-61

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ – ΦΑΣΗ ΤΩΝ «8»-22/9

Ρωσία-ΕΛΛΑΔΑ 61-66

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ – ΦΑΣΗ ΤΩΝ «4»-24/9

ΕΛΛΑΔΑ-Γαλλία 67-66

ΤΕΛΙΚΟΣ – 25/9

ΕΛΛΑΔΑ-Γερμανία 78-62

ΟΙ 7 ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 2005

Α΄ Φάση-Γ΄ Όμιλος

1η Ημέρα – 16/9/2005

Γαλλία-Ελλάδα 50-64

Τα δεκάλεπτα: 7-21, 14-32, 34-51, 50-64

Διαιτητές: Λαμόνικα (Ιταλία), Μούχβιτς (Κροατία), Μπάνικα (Ρουμανία)

ΓΑΛΛΙΑ (Κλοντ Μπερζό): Βάις 4, Ζελαμπάλ 7 (1), Ριγκοντό 7, Ζουλιάν 6, Πιετρούς Φ. 5, Πάρκερ 10, Ντιαρά, Πιετρούς Μ. 5, Σμιτ, Ντιό 6, Ζιφά

ΕΛΛΑΔΑ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς 2, Σπανούλης 5 (1), Ζήσης 7, Μπουρούσης, Φώτσης 2, Χατζηβρέττας 9(1), Ντικούδης 6, Τσαρτσαρής 4, Διαμαντίδης 13 (1), Παπαδόπουλος 9, Κακιούζης 7 (1)

2η Ημέρα – 17/9/2005

Ελλάδα-Σλοβενία 56-68

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 27-37, 39-54, 56-68

Διαιτητές: Ντοβινταβίτσιους (Λιθουανία), Μπάνικα (Ρουμανία), Ρίζικ (Ουκρανία)

ΕΛΛΑΔΑ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς, Σπανούλης 6, Ζήσης 9 (1), Φώτσης 3 (1), Χατζηβρέττας 5, Ντικούδης 3, Τσαρτσαρής, Διαμαντίδης 7 (1), Παπαδόπουλος 15, Κακιούζης 8

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Άλες Πίπαν): Γιούρακ 5, Λάκοβιτς 7, Μπετσίροβιτς 18 (4), Νεστέροβιτς 6, Νάχμπαρ 4, Λόρμπεκ 3, Μίλιτς 11, Μάραβιτς, Σλόκαρ, Μπρέζετς 4

3η Ημέρα – 18/9/2005

Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 67-50

Διαιτητές: Λαμόνικα (Ιταλία), Ντουμπράφκο (Κροατία), Ρίζικ (Ουκρανία)

ΕΛΛΑΔΑ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς 9 (1), Σπανούλης, Ζήσης 5 (1), Μπουρούσης (2), Βασιλόπουλος, Φώτσης 15 (3), Χατζηβρέττας 5 (1), Ντικούδης, Τσαρτσαρής 12 (2), Διαμαντίδης 5, Παπαδόπουλος 10, Κακιούζης 4

ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Μενσούρ Μπαϊράμοβιτς): Πριντς, Όβτσινα 4, Τελέτοβιτς 7 (1), Λέριτς 1, Μπάβτσιτς, Ντόμερκαντ 9, Κοβάτσεβιτς 3 (1), Τουλίκοβιτς, Μρσιτς 3 (1), Χούκιτς 13 (3), Ραντόγεβιτς, Μπαϊράμοβιτς 10

Β΄ Φάση-Προκριματικός Γύρος

20/9/2005

Ελλάδα-Ισραήλ 67-61

Τα δεκάλεπτα: 14-6, 25-14, 49-41, 67-61

Διαιτητές: Λαμόνικα (Ιταλία), Μούχβιτς (Κροατία), Ντοβινταβίτσιους (Λιθουανία)

ΕΛΛΑΔΑ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς 1, Σπανούλης 2, Ζήσης 23 (2), Φώτσης 6, Χατζηβρέττας, Ντικούδης 2, Τσαρτσαρής, Διαμαντίδης 19, Παπαδόπουλος 19 (10ρ.), Κακιούζης 12 (1)

ΙΣΡΑΗΛ (Σβι Σερφ): Χάτζατζ 2, Νισίμ 3 (1), Σασόν 8 (2), Ουότσον, Μάρκοβιτς 9, Σέλεφ, Μπούρστεϊν 6 (2), Ταπίρο 8 (1), Μιζράχι 8 (2), Κοζικάρο, Γκριν 11, Χαλπερίν 6 (2)

Προημιτελικά-Φάση των «8»

22/9/2005

Ρωσία-Ελλάδα 61-66

Τα δεκάλεπτα: 13-2, 33-26, 40-44, 61-66

Διαιτητές: Σάντσα (Ισπανία), Σουτούλοβιτς (Σερβία/Μαυροβούνιο), Μπάνικα (Ρουμανία)

ΡΩΣΙΑ (Σεργκέι Μπάμπκοφ): Χόλντεν 15, Φρίντζον 3 (1), Μοργκούνοφ 5, Σαμοϊλένκο 4, Κριάπα 8 (2), Πασούτιν, Μόνια 2, Κιριλένκο 10 (1), Ζαβρασένκο 4

ΕΛΛΑΔΑ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς 23 (2), Σπανούλης 3, Ζήσης 6, Μπουρούσης, Φώτσης 4, Χατζηβρέττας 9 (1), Ντικούδης 11, Τσαρτσαρής 2, Διαμαντίδης 2, Παπαδόπουλος, Κακιούζης 6 (11ρ.)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

24/9/2005

Ελλάδα-Γαλλία 67-66

Τα δεκάλεπτα: 16-14, 29-30, 44-45, 67-66

Διαιτητές: Γιόβτσιτς (Σερβία/Μαυροβούνιο), Ρίζικ (Ουκρανία), Μούχβιτς (Κροατία)

ΕΛΛΑΔΑ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς 10, Σπανούλης, Ζήσης 11, Φώτσης 4, Χατζηβρέττας 3 (1), Ντικούδης 14, Τσαρτσαρής, Διαμαντίδης 7 (1), Παπαδόπουλος 15, Κακιούζης 3

ΓΑΛΛΙΑ (Κλοντ Μπερζό): Ζελαμπάλ 7 (1), Ριγκοντό 6, Ζιλιάν 2, Πιετρούς Μ. 6 (2), Πάρκερ 20 (2), Πιετρούς Φ. 8, Σμιτ 2, Ντιό 14 (2), Βάις 1

ΤΕΛΙΚΟΣ

25/9/2005

Ελλάδα-Γερμανία 78-62

Διαιτητές: Τσάβες (Αργεντινή), Λαμόνικα (Ιταλία), Μούιβιτς (Κροατία)

Τα δεκάλεπτα: 19-12, 39-32, 64-48, 78-62

ΕΛΛΑΔΑ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς 22 (3), Σπανούλης 1, Ζήσης 13, Φώτσης, Χατζηβρέττας 8 (2), Ντικούδης 8, Τσαρτσαρής 9, Διαμαντίδης 2, Παπαδόπουλος, Κακιούζης 11 (2), Μπουρούσης 4, Βασιλόπουλος.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ντιρκ Μπάουερμαν): Ντεμιρέλ 1, Γκάρετ 2, Γκριν 2, Πέσιτς 2, Βούχερερ 6 (1), Ρόλερ 4, Νικακμπάτζε 2, Σουλτζε 5 (1), Αριγκμπάμπου, Φέμερλινγκ 11, Νοβίτσκι 23 (1), Μάρας 2.