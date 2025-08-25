Κλήσεις σε 25 παίκτες έκανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει των δύο αγώνων της εθνικής απέναντι σε Λευκορωσία και Δανία στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Ο 63χρονος Σέρβος Ομοσπονδιακός τεχνικός δεν επεφύλασσε εκπλήξεις αφήνοντας εκτός μόνο τους Ταξιάρχη Φούντα και Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο εν συγκρίσει με τις κλήσεις στα τελευταία φιλικά παιχνίδια της «γαλανόλευκης».

Η εθνική αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία στις 5 Σεπτεμβρίου (21:45) στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ στις 8 Σεπτεμβρίου υποδέχεται τη Δανία στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε για τους δύο αγώνες με Λευκορωσία και Δανία, στο πλαίσιο του Γ΄ ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 τους εξής ποδοσφαιριστές:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.