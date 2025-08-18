Με 16 διεθνείς θα συνεχίσει την προετοιμασία της για το Ευρωμπάσκετ 2025, που αρχίζει στις 27 Αυγούστου, η εθνική ανδρών. Ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Σπανούλης, ενημέρωσε μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης στο ΟΑΚΑ τον Αντώνη Καραγιαννίδη πως δεν θα συνεχίσει, ενόψει του Τουρνουά «Ακρόπολις» που αρχίζει την Τετάρτη (20/8).

Ο νεαρός σέντερ του Ολυμπιακού, Αντώνης Καραγιαννίδης, είναι ο τρίτος παίκτης που «κόπηκε» από τον Βασίλη Σπανούλη μετά τους Λευτέρη Λιοτόπουλο και Αλέξανδρο Νικολαΐδη.

Η προετοιμασία της Εθνικής ανδρών για το Ευρωμπάσκετ 2025 μπαίνει στην τελική ευθεία, με το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας να έχει τρία πολύ δυνατά παιχνίδια προετοιμασίας.

Αρχικά το τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις στις 20-22 Αυγούστου με αντιπάλους τις Λετονία και Ιταλία και εν συνεχεία το φιλικό με τη Γαλλία στις 24 Αυγούστου. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στο ΟΑΚΑ με ώρα έναρξης 20.00.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί με 16 παίκτες από τους οποίους και θα προκύψει η τελική 12αδα για το Ευρωμπάσκετ και αυτοί είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις:

20/8 20.00 Ελλάδα – Λετονία

21/8 20.00 Λετονία – Ιταλία

22/8 20.00 Ελλάδα – Ιταλία