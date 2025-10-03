Χωρίς τον Παναγιώτη Ρέτσο θα κληθεί να αγωνιστεί η Εθνική μας ομάδα απέναντι σε Σκωτία (09/10) και Δανία (12/10), για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού ταπαιλωείται από ενοχλήσεις κι έτσι η κλήση του για τα δύο προσεχή ματς του αντιπροσωπευτικού μας συγκρότημα ακυρώθηκε με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλεί στη θέση του τον Γιάννη Μιχαηλίδη.

Ο στόπερ του ΠΑΟΚ φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα με το εθνόσημο στις 11 Νοεμβρίου του 2020 στο παιχνίδι με την Κύπρο, ενώ συνολικά έχει δύο συμμετοχές σε επίσημα φιλικά με τη «γαλανόλευκη».

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής μας για τα ματς με Σκωτία και Δανία: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.