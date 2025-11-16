Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Με σημαντικές απουσίες θα ταξιδέψει η Εθνική Ελλάδας στη Βουδαπέστη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία την προσεχή Τρίτη (18/11, 21:45), στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ.

Μετά τη νίκη επί της Σκωτίας με 3-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης», η «γαλανόλευκη» ολοκλήρωσε την πρωινή της προπόνηση, αλλά η αποστολή που αναχωρεί για την Ουγγαρία θα είναι «λειψή».

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να μείνουν εκτός αποστολής τρία βασικά στελέχη της ομάδας: ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Τάσος Μπακασέτας.

Η απουσία του Μπακασέτα ήταν δεδομένη, καθώς ο αρχηγός αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 84ο λεπτό του αγώνα με τη Σκωτία.

Όσον αφορά τους άλλους δύο, η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, δεδομένου ότι ο αγώνας κόντρα στους Λευκορώσους δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Ο Παυλίδης είχε αποχωρήσει ως αναγκαστική αλλαγή στο 43ο λεπτό της χθεσινής αναμέτρησης λόγω ενοχλήσεων, ενώ ο Γιαννούλης είχε μείνει εκτός αποστολής και από το παιχνίδι με τη Σκωτία για τον ίδιο λόγο. Μετά το πέρας της προπόνησης, και για να αποφευχθεί κάθε ρίσκο περαιτέρω τραυματισμού, κρίθηκε σκόπιμο να μην ακολουθήσουν την αποστολή στη Βουδαπέστη.