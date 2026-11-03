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Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία, η οποία θα διεξαχθεί στις 16 Νοεμβρίου (21:45) στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League.
Η Ελληνική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων καλώντας τους φιλάθλους να βρεθούν στο πλευρό της «γαλανόλευκης» σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για την ολοκλήρωση της πορείας στην διοργάνωση.
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