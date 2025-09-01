Νοκ-άουτ από τις δύο προσεχείς αναμετρήσεις της Εθνικής μας ομάδας, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, απέναντι σε Λευκορωσία και Δανία τέθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης.

Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Άουγκσμπουργκ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, με τον Γιώργο Κυριακόπουλο να παίρνει τη θέση του.

Στην Εθνική περίμεναν να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Γιαννούλης και, αφού μετά και τις εξετάσεις που υποβλήθηκε ο παίκτης είδαν ότι δεν μπορεί να βοηθήσει, κρίθηκε πως το καλύτερο είναι να μείνει εκτός κλήσεων από τα παιχνίδια του Σεπτέμβρη.