Η Παραγουάη θα είναι ο δεύτερος αντίπαλος της Ελλάδας στους φιλικούς αγώνες του Μαρτίου.

Μετά το παιχνίδι με την Ουγγαρία, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε κι εκείνο με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα από τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει τους Παραγουανούς στις 27 Μαρτίου, στις 21:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το επερχόμενο Nations League.

Τέσσερις ημέρες αργότερα (31/3) η ελληνική ομάδα θα βρεθεί στην Ουγγαρία και τη Βουδαπέστη για την αναμέτρηση με τους Μαγυάρους, όπως είχε ήδη γνωστοποιήσει η Ομοσπονδία.