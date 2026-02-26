Η ενσωμάτωση του Κώστα Παπανικολάου στην προετοιμασία, μία ημέρα πριν τον αγώνα με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στη Sunel Arena (27/2, 19:00) είναι γεγονός.

Ο αρχηγός της Εθνικής επέστρεψε μαζί με την αποστολή του Ολυμπιακού από το Κάουνας και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της «επίσημης αγαπημένης», ενώ ανήμερα του αγώνα αναμένεται ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης λόγω των υποχρεώσεών του με τη Μονακό απόψε για την Ευρωλίγκα.

Στα αρνητικά ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δεν θα είναι διαθέσιμος στο πρώτο ματς απέναντι στο Μαυροβούνιο, λόγω τραυματισμού που υπέστη στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Νοκ άουτ λόγω τραυματισμού τέθηκε επίσης ο Αντώνης Καραγιαννίδης.

Την παρουσία τους στην προετοιμασία της Εθνικής ολοκλήρωσαν οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος, Νίκος Τουλιάτος και Νίκος Πλώτας.