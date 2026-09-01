Σε ένα πραγματικό ντέρμπι μεταξύ δύο παραδοσιακών δυνάμεων του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο «T-Center», η Εθνική ομάδα επικράτησε με 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έμεινε «ζωντανή» στην προσπάθειά της να βρεθεί στα τελικά του Μουντομπάσκετ 2027. Τα δεδομένα μετά τα αποτελέσματα του ομίλου και τα σενάρια που θέλουν την «γαλανόλευκη» να βρίσκεται στο Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι.

Η Ελλάδα έδειξε για μία ακόμη φορά από τι «μέταλλο» είναι φτιαγμένη, παίρνοντας μία τεράστια νίκη επί της Ισπανίας και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στην τελική φάση από το Γκρουπ Ι’, που έχει πλέον νέο πρωτοπόρο, μετά την νίκη της εξαιρετικής Ουκρανίας στην Ποντγκόριτσα επί του Μαυροβουνίου.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr