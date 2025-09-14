Ένα μεγάλο πάρτι στήθηκε στη Ρίγα μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική στο Ευρωμπάσκετ. Μετά τους χορούς στο κέντρο του γηπέδου και το πάρτι στα αποδυτήρια, στο ξενοδοχείο της «επίσημης αγαπημένης» στήθηκε νέο πάρτι!

Εκατοντάδες Έλληνες φίλαθλοι έγιναν «ένα» με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, τραγουδώντας και πανηγυρίζοντας για την κατάκτηση του μεταλλίου!