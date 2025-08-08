Γενέθλια έχει σήμερα ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος έκλεισε τα 43 έτη.

Φυσικά τον ομοσπονδιακό τεχνικό δεν ξέχασαν οι άνθρωποι της Εθνικής ανδρών, οι οποίοι του επιφύλαξαν τούρτα-έκπληξη.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν το καθιερωμένο «ζντο» στην προπόνηση της «γαλανόλευκης», ο 43χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός έσβησε τα κεράκια στην τούρτα του, άκουσε το γνωστό τραγούδι γενεθλίων και ευχήθηκε «υγεία, μετάλλιο και Ευρωλίγκα», πριν δεχθεί… το φατούρο από τους διεθνείς.