Γενέθλια έχει σήμερα ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος έκλεισε τα 43 έτη.
Φυσικά τον ομοσπονδιακό τεχνικό δεν ξέχασαν οι άνθρωποι της Εθνικής ανδρών, οι οποίοι του επιφύλαξαν τούρτα-έκπληξη.
Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν το καθιερωμένο «ζντο» στην προπόνηση της «γαλανόλευκης», ο 43χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός έσβησε τα κεράκια στην τούρτα του, άκουσε το γνωστό τραγούδι γενεθλίων και ευχήθηκε «υγεία, μετάλλιο και Ευρωλίγκα», πριν δεχθεί… το φατούρο από τους διεθνείς.
Χρόνια πολλά, Βασίλη!!! Mε υγεία και πολλές επιτυχίες!!! 🎁🎉🎂🎈#HellasBasketball 🇬🇷🏀#PantaDipla #EuroBasket pic.twitter.com/tzuYQyYdaS
— HellenicBF (@HellenicBF) August 8, 2025