Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 11:00, θα ξεκινήσει η διάθεση εισιτηρίων για τον αγώνα Ελλάδα–Σκωτία («Γ. Καραϊσκάκης», 15/11, 21:45), ο οποίος θα είναι ο τελευταίος εντός έδρας για τα European Qualifiers.

Τα παιχνίδια της Εθνικής έχουν αναδείξει τη ζωντανή σχέση της με τους φιλάθλους, με τις γεμάτες εξέδρες και τα συνεχόμενα sold out.

Αυτή η σύνδεση θα επιβεβαιωθεί και πάλι στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου το ζητούμενο δεν είναι η βαθμολογία, αλλά η στήριξη και η πίστη προς τους διεθνείς και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.