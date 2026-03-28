Η Εθνική Νέων δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γερμανίας, η οποία με γκολ του Ονιέκα στο 84ο λεπτό επικράτησε 1-0 κι άφησε την «γαλανόλευκη» εκτός τελικών του Euro U19.

Η Ελλάδα έμεινε στον ένα βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές στον όμιλο με Γερμανία, Αυστρία και Σουηδία, την ώρα που οι δύο πρώτες έχουν από τέσσερις.

Στην επόμενη και τελευταία αγωνιστική η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Σουηδία (31/3, 19:00), ενώ Γερμανία και Αυστρία (νίκησε απόψε 3-0 την Σουηδία) θα παίξουν μεταξύ τους για την πρώτη θέση.

Γερμανία (Κρίστιαν Βερμς): Χέλστερν, Πεντρόσα, Σμέτγκενς, Ερλάιν, Λίτσινα (63΄ Κούλμπρεθ), Λουμ, Ένγκελς, Ονιέκα, Νινκ, Πόλερ (85΄ Βαλέντοβιτς), Φελντς (90΄+2 Κάτοβιτς).

Ελλάδα (Βαγγέλης Μόρας): Μπελερής, Κοσίδης (79΄ Τσιότας), Μπαταούλας, Καλοσκάμης, Ογιεμπάντε, Ντούνγκα, Κολοκοτρώνης (58΄ Μύθου), Χαρουπάς, Ελευθεριάδης (74΄ Σώκος), Παπανικολόπουλος (58΄ Χαμίντα), Τσίγκας (74΄ Μπώκος).