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Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας Κ19, Απόστολος Παπαβασιλείου, απηύθυνε κλήση σε 24 ποδοσφαιριστές για τον φιλικό αγώνα προετοιμασίας με την Κ19 του Ολυμπιακού (25/09) στο προπονητικό κέντρο των εθνικών ομάδων στην Παιανία.
Αναλυτικά οι κλήσεις:
Τερματοφύλακες: Ιωάννου Βασίλειος (ΑΕΚ), Σταμέλλος Λουκάς (Κηφισιά), Κριάρας Ιωάννης (Αστέρας Τρίπολης).
Αμυντικοί: Αβραμούλης Νικολαός (Ολυμπιακός), Αυγητίδης Χαράλαμπος (ΠΑΟΚ), Αντνωνιάδης Δημήτριος (ΑΡΗΣ), Βύντρα Άγγελος (Ομόνοια), Βενέτης Θεόδωρος (Ολυμπιακός), Καινουργιάκης Παύλος (ΟΦΗ), Κυριαζίδης Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Χριστόπουλος Αθανάσιος-Αριστομένης (Legia Warsaw).
Μέσοι: Κότσαλος Βασίλειος (Ολυμπιακός), Θεοχάρης Κωνσταντίνος (Παναθηναϊκός), Κάπελλας Χρήστος (Ολυμπιακός), Τουρσουνίδης Κωνσταντίνος (ΠΑΟΚ), Γκιόκα Ευαγγελος (ΠΑΟΚ), Χνάρης Εμμανουήλ (ΟΦΗ).
Επιθετικοί: Αμανατιδης Αναστάσιος (ΑΕΚ), Αρέτης Αντώνιος (ΠΑΟΚ), Τσιόκος Λεωνίδας Ηλίας (Eintracht Frankfurt), Κρομμύδας Γεώργιος (ΠΑΟΚ), Μπέρδος Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Καλαϊτζίδης Νικόλαος (Ολυμπιακός), Σιτμαλίδης Αθανάσιος (ΟΦΗ).