Σε κλήση-έκπληξη προχώρησε ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ανδρών, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εν όψει των επερχόμενων αγώνων με Σκωτία και Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κλήθηκε, για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο 23χρονος επιθετικός της Κηφισιάς Παύλος Παντελίδης.

Ο Σέρβος εκλέκτορας θέλησε να έχει μια λύση στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα έχει, τελικώς, διαθέσιμο τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος έχει προσβληθεί από ίωση.

Παρόλα ταύτα, εφόσον βελτιωθεί η κατάστασή του ενδέχεται να ταξιδέψει αύριο από το Βέλγιο στη Σκωτία, ενώ η αποστολή της Εθνικής συγκεντρώνεται σήμερα.

Ο Παντελίδης έχει ξεκινήσει εξαιρετικά στο εφετινό πρωτάθλημα, μετρώντας ήδη 3 γκολ και 2 ασίστ, στα έξι παιχνίδια που έχει συμμετάσχει.

Η είδηση της κλήσης του Παντελίδη έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το σύλλογό του, που προχώρησε στην ακόλουθη ανάρτηση:

«Απίστευτη τιμή για τον Παύλο Παντελίδη, καθώς έλαβε την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ελλάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA.

Το να εκπροσωπείς τη χώρα σου στον δρόμο για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, μια στιγμή υπερηφάνειας για αυτόν, την οικογένειά του και όλους όσους στήριξαν το ταξίδι του.

Μια στιγμή που άξιζε ο Παύλος! Συγχαρητήρια!».

Την αποστολή της Εθνικής συγκροτούν οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας, Παντελίδης.