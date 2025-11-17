Η εθνική ομάδα θα παίξει την Τρίτη (18/11, 21:45, ALPHA) στο Ζαλάεγκερστσεγκ της Ουγγαρίας τον τελευταίο αγώνα της για τα European Qualifiers του Μουντιάλ κόντρα στη Λευκορωσία και η UEFA όρισε διαιτητή της αναμέτρησης αυτής τον Ντάμιαν Σίλβεστρζακ.

Ο 33χρονος Πολωνός ρέφερι, ο οποίος ανήκει στην Α’ κατηγορία της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, θα έχει για βοηθούς του τους συμπατριώτες του Πάβελ Σοκολνίτσκι, Άνταμ Καράσεβιτς, 4ος θα είναι ο Πάτρικ Γκρικίεβιτς και στο VAR οι επίσης Πολωνοί Πιότρι Λάσικ και Πάβελ Μάλετς.