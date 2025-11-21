Η Εθνική Ανδρών μπαίνει από την ερχόμενη εβδομάδα στη διαδικασία των προκριματικών αγώνων για το FIBA World Cup 2027, με τις δύο πρώτες αναμετρήσεις να είναι στη Θεσσαλονίκη με τη Ρουμανία (27/11) και στο Πόρτο με τον Πορτογαλία (30/11).

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 18 παίκτες για την προετοιμασία και τους δύο αυτούς αγώνες. Οι προπονήσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη από την ερχόμενη Δευτέρα (24/11), ενώ η προσθήκη των παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα θα γίνει σταδιακά και η παρουσία των Νίκου Πλώτα και Νίκου Τουλιάτου αποσκοπεί πρώτιστα στη δυνατότητα διεξαγωγής των προπονήσεων με τον απαραίτητο αριθμό παικτών.

Οι κλήσεις:

Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 G Ολυμπιακός

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 G Παναθηναϊκός

Δημήτρης Κατσίβελης 01/10/1991 1.98 G ΑΕΚ

Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 2.10 C Ολυμπιακός

Δημήτρης Μωραΐτης 03/03/1999 1.94 PG Ηρακλής

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06/01/1997 2.02 F ΑΕΚ

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 20/04/2005 2.10 F Παναθηναϊκός

Γιώργος Τσαλμπούρης 22/06/1996 2.17 C Πανιώνιος

Δημήτρης Κακλαμανάκης 25/01/1994 2.06 C Περιστέρι

Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 PG Προμηθέας

Δημήτρης Φλιώνης 08/04/1997 1.88 PG ΑΕΚ

Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.04 PF Προμηθέας

Ναζ Μήτρου – Λονγκ 03/08/1993 1.93 G Νάπολι

Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ 15/12/1996 1.85 PG Αρης

Nίκος Περσίδης 08/09/1995 2.00 PF ΠΑΟΚ

Νίκος Πλώτας 12/06/2004 1.96 G Προμηθέας

Νίκος Τουλιάτος 28/09/2005 2.04 PF Μαρούσι