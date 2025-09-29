Δύο πολύ κρίσιμα εκτός έδρας παιχνίδια έχει μπροστά της η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Πιο συγκεκριμένα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στις 9 Οκτωβρίου την Σκωτία, ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα αγωνιστεί κόντρα στη Δανία (12/10), με την ΕΠΟ να κάνει γνωστές σήμερα τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα εν λόγω ματς.

Μοναδική αλλαγή σε σχέση με τα ματς του Σεπτεμβρίου είναι η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη που απουσίασε από τα προηγούμενα παιχνίδια λόγω τραυματισμού (στη θέση του είχε κληθεί ο Γιώργος Κυριακόπουλος).

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής για τα ματς με Σκωτία και Δανία: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.