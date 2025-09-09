Δεν αναζήτησαν δικαιολογίες για τη βαριά ήττα (0-3) από τη Δανία οι Έλληνες διεθνείς, αφού πρώτα οι ίδιοι έχουν θέσει ψηλά τον πήχη αναφορικά με τις δυνατότητες και τις προσδοκίες της Εθνικής ομάδας.

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραδέχθηκαν ότι η εμφάνισή τους ήταν πολύ κατώτερη της περίστασης και, σε κάθε περίπτωση, μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών.

«Είναι ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να απαιτήσουμε από τους εαυτούς μας πολλά περισσότερα σε κάθε πλευρά του γηπέδου. Είναι ένα παιχνίδι που όμοιό του θα συναντήσουμε κι άλλο σε αυτό το επίπεδο, ειδικά αν θέλουμε να περάσουμε στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Πρέπει να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι, πολύ πιο σοβαροί, θα μπορούσα να πω πάρα πολλές λέξεις. Οι ομάδες αυτού του επιπέδου είναι αυτές απέναντι στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθουμε και να ανταγωνιστούμε για να πετύχουμε τον στόχο μας, που είναι κάτι πολύ μεγάλο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Σύμφωνα με τον διεθνή μπακ της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, «… ο κύριος λόγος της σημερινής εικόνας είναι ο φόβος. Δεν κάναμε το παιχνίδι που έπρεπε με την μπάλα στα πόδια. Έχουμε δει την ομάδα μας να κάνει παιχνίδια στο Γουέμπλεϊ και σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες.

Πολύ καλύτερα παιχνίδια με την μπάλα στα πόδια. Σήμερα, με τον κόσμο στο πλευρό μας δεν καταφέραμε να κρατήσουμε την μπάλα όπως έπρεπε, να δημιουργήσουμε τις φάσεις και γι΄ αυτόν τον λόγο υπήρχε αυτή η τρέλα στην άμυνα. Ήμασταν κουρασμένοι, δεν είχαμε καθαρό μυαλό όταν αμυνόμασταν και δεχθήκαμε τα γκολ”.

Όσο για το αν η ελληνική παραμένει στη διεκδίκηση της πρόκρισης; «Νομίζω ότι τα επόμενα δύο ματς μιλάνε από μόνα τους. Αν τα νικήσουμε είμαστε πάλι σε πλεονεκτική θέση. Δεν χάθηκε τίποτα. Σίγουρα είναι ένα χτύπημα αυτό. Δεν μας αξίζει να μείνει ως τελευταία γεύση αυτή η εικόνα».

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης υπογράμμισε: «Πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και αυτή την εμφάνιση. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που δεν πήγε καλά ήταν η συγκέντρωση και ότι δεν καταφέραμε να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας.

Παίξαμε απέναντι σε μία καλή ομάδα και τη σεβαστήκαμε, δυστυχώς όμως δεν ήμασταν στο επίπεδο που θα θέλαμε με βάση το στιλ παιχνιδιού μας.

Αυτό ήταν ένα καμπανάκι. Είναι καλό που είναι ακόμη αρχή και μπορούμε να το γυρίσουμε. Δυστυχώς ήταν μία κακή μέρα στη δουλειά, πάμε παρακάτω. Έχουμε δείξει την ποιότητά μας στα μεγάλα ματς, με τη Σκωτία και την Αγγλία. Είναι το επίπεδο που θέλουμε να παίζουμε. Οι προσδοκίες είναι υψηλές γιατί έχουμε δείξει τι μπορούμε να δείξουμε στο γήπεδο.

Πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στην ομάδα, δεν χρειάζεται στα κακά να πηγαίνουμε στον πάτο. Έχουμε δείξει ότι είμαστε ένα πολύ καλό γκρουπ. Είναι σημαντικό ότι και ο κόσμος μας στήριξε, παρά την ήττα. Να γυρίσουμε πρώτα ο Θεός υγιείς και μετά τις δεύτερες κλήσεις θα συγκεντρωθούμε στην Σκωτία, ένα πολύ ιδιαίτερο ματς, γιατί έχουμε παίξει ξανά με αυτή την ομάδα».

Ο Τάσος Μπακασέτας, σημείωσε: «Τίποτα δεν πήγε καλά, κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι τα τελευταία χρόνια. Ήταν ανώτερος ο αντίπαλος, δεν μπορούμε όμως να βάλουμε τα κεφάλια κάτω. Ούτως ή άλλως, είτε κερδίζαμε, είτε χάναμε, είμαστε ακόμη στο δεύτερο παιχνίδι, τίποτα δεν έχει κριθεί.

Είναι μία ήττα που μας πλήγωσε, όμως δεν τελειώνει τίποτα στο δεύτερο παιχνίδι. Ακόμη όμως έχουμε μπροστά μας σημαντικά ματς. Θα τα δώσουμε όλα για να μείνουμε ψηλά στη βαθμολογία. Αυτό θα φανεί από τα αποτελέσματα».