Σε μια κλήση – επιβράβευση των προσπαθειών του 24χρονου επιθετικού Ανδρέα Τεττέη, προχώρησε ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ανδρών, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενόψει των επερχόμενων αγώνων με Σκωτία και Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κλήθηκε, για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο 24χρονος επιθετικός της Κηφισιάς, ο οποίος θα καλύψει το κενό του τραυματία Φώτη Ιωαννίδη, που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 1,5 μήνα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον επιβράβευσε για την εξαιρετική σεζόν που διανύει φέτος, με έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε 12 αναμετρήσεις με τη φανέλα της ομάδας των βορείων προαστίων. Είναι μάλιστα ο δεύτερος παίκτης της Κηφισιάς που λαμβάνει φέτος προσκλητήριο στην εθνική, έπειτα από τον Παύλο Παντελίδη, λίγες ημέρες μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό κι έπειτα τις εκπληκτικές εμφανίσεις του στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Από εκεί και πέρα κλήθηκε τελικά και ο Τάσος Μπακασέτας, που το προηγούμενο διάστημα ήταν τραυματίας, ενώ σήμερα θα ξεκαθαρίσει και η συμμετοχή του Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς ο άσος του ΠΑΟΚ αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο από το χθεσινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά οι κληθέντες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Νεκτάριος Τριάντης, Ανδρέας Τεττέη και Τάσος Μπακασέτας.

Αλ. Παπαδόπουλος