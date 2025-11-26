Η εθνική ομάδα Κ16 επικράτησε 2-1 της αντίστοιχης της Ιρλανδίας σε φιλικό αγώνα, ο οποίος διεξήχθη στο «Carlisle Ground» του Δουβλίνου. Η Ελλάδα προηγήθηκε στο 72′ με δυνατό σουτ του Κογκαλίδη μετά τη σέντρα του Τσιάβου, όμως λίγο πριν από το τέλος του αγώνα η Ιρλανδία ισοφάρισε στις καθυστερήσεις με τον Ο’ Ντόνελ.

Παρά τα στενά χρονικά περιθώρια οι ποδοσφαιριστές του ομοσπονδιακού τεχνικού, Βασίλη Παπαδάκη, πίεσαν για το γκολ της νίκης και δικαιώθηκαν στο 90+4, όταν ο Μούχαλης με σουτ εντός περιοχής, μετά από απόκρουση του Μπερν σε σουτ του Τεντολούρη, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και παράλληλα διαμόρφωσε το αποτέλεσμα του αγώνα.

Να σημειωθεί πως στην αρχική ενδεκάδα ήταν και ο γιός του Βεριντιάνο Μαρσέλο, του παλιού παίκτη της Ξάνθης και της ΑΕΚ, που ζει στην Ελλάδα και αγωνίζεται στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ.

Ελλαδα: Βρεττάκος, Βεριντιάνο, Ζορμπάς, Φερράζ, Τσαντήλας, Κογκαλίδης, Τσιάβος, Δούραλης, Τσαλαπατούρος, Θεοδωρίδης, Σιάμπος. Αγωνίστηκαν και οι: Κόκκινος, Μούχαλης, Τεντολούρης, Αγιοβλασίτης, Νικηφόρος, Κασίδης, Καρούσης, Ζάχος, Τερζόπουλος, Τσάπαλης.