Η εθνική ομάδα Κ17 ξεκίνησε με ήττα τους αγώνες της στο Μπαρ του Μαυροβουνίου, στον Α3 όμιλο για την Β΄ προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U17. Το συγκρότημα του Βασίλη Παπαδάκη έχασε 1-0 από την διοργανώτρια και οι ελπίδες πρόκρισης στους τελικούς περιορίστηκαν σημαντικά με το «καλημέρα».

Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνες με την Ελλάδα να έχει δύο δοκάρια με τον Κώστογλου, τους Μαυροβούνιους ένα αλλά και χαμένο πέναλτι (Τσούκιτς – απέκρουσε ο Γείτονας) στο 64΄. Οι γηπεδούχοι βρήκαν το «χρυσό» γκολ στο 67΄ με καταπληκτική ομαδική προσπάθεια και σκόρερ τον Βουσούροβιτς.

Με δεδομένο ότι στους τελικούς περνάει μόνο ο πρώτος κάθε ομίλου, η Ελλάδα θέλει μόνο νίκες με τη Σουηδία (28/3) και τη Νορβηγία (31/3) για να ελπίζει σε πρόκριση.

Διαιτητής: Σουμιλάου (Λευκορωσία)

Ελλάδα (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Σιώζιος, Λάβδας, Καλπάκης, Χαλδέζος (74΄ Παπασαραφιανός), Ντοριβάλ Νέτο (60΄ Μωυσιάδης), Μπινιάρης (87΄ Κίττος), Κώστογλου, Μπαϊραμίδης (74΄ Καραγγέλης), Νεμπής.

Μαυροβούνιο (Ράντοβαν Καβάγια): Σόσιτς, Ραντομίροβιτς, Ουζουνόφσκι, Πόποβιτς, Μάρκοβιτς (60΄ Πέτκοβιτς), Ράκτσεβιτς, Βούγιοβιτς, Σεκούλαρατς (60΄ Τζούκιτς), Κλιάεβιτς (46΄ Τσαούσεβιτς) , Βουσούροβιτς (80΄ Μπέγκοβιτς), Τσούκιτς (90+2΄ Κρούνιτς).