Η Εθνική Νέων με μια επιβλητική εμφάνιση απέναντι στο Λιχτενστάιν, «σφράγισε» την πρόκριση στην Elite Round, επιβεβαιώνοντας απόλυτα τη διαφορά δυναμικότητας με την αντίπαλό της.

Στο παιχνίδι που διεξήχθη στη Μαναβγκάτ της Τουρκίας, για τη 2η αγωνιστική του 3ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U19, η «γαλανόλευκη» επικράτησε με το ευρύ 8-0, κάνοντας το «2 στα 2» στο γκρουπ της.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ήταν ο Ανέστης Μύθου, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ (18’, 24’, 32’ πεν.), ενώ στη λίστα των σκόρερ προστέθηκαν και οι Καραργύρης (48’ πεν.), Ντούνγκα (65’), Τσίγκας (75’), Κοσίδης (83’) και Σόκος (90’+5’), σε μία εμφάνιση που επιβεβαίωσε την επιθετική ποιότητα της ομάδας του Βαγγέλη Μόρα.

Η Ελλάδα προηγείται στον όμιλο με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες και στρέφει πλέον την προσοχή της στο τελευταίο και πιο απαιτητικό παιχνίδι απέναντι στην οικοδέσποινα Τουρκία, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

Η σύνθεση της Εθνικής Νέων:

Μπελερής, Ογκιεμπάντε, Καρκατσαλής (46’ Κοσίδης), Μπαταούλας, Τσιότας (46’ Κολοκοτρώνης), Χαρούπας, Φίλης, Σόκος, Μπέρδος (63’ Ντούνγκα), Καραργύρης (64’ Τσίγκας), Μύθου (46’ Χαμζα).