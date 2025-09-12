Καλά κρατεί η «γαλανόλευκη» απόβαση στη Ρίγα, εν όψει της αποψινής μεγάλης μάχης (ΕΡΤ1 – Novasports Start) της Εθνικής μας με την Τουρκία, για τα ημιτελικά του Eurobaske 2025.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την ομάδα του Αταμάν, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης και σε αυτή την προσπάθειά του θα έχει στο πλευρό του περίπου 2.000 φιλάθλους στην «Arena Riga».

Από τα ξημερώματα έχουν αρχίσει να καταφτάνουν οι… ενισχύσεις στη μάχη της εξέδρας. Πιο συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί συνολικά πέντε πτήσεις τσάρτερ, τρεις από την Αθήνα και δύο από τη Θεσσαλονίκη, με τις αφίξεις να ολοκληρώνονται νωρίς το μεσημέρι.

Πέραν των «Πελαργών», που έχουν εξασφαλίσει 1.100 εισιτήρια, υπάρχουν και αρκετοί μεμονωμένοι Έλληνες φίλαθλοι που έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες της Ευρώπης.

Έτσι, χωρίς να μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις, όπως προαναφέραμε, στην «Arena Riga» απόψε αναμένεται να βρεθούν περίπου 2.000 Έλληνες φίλαθλοι και πιθανότατα θα είναι ελαφρώς περισσότεροι από τους Τούρκους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα ξημερώματα έχουν αρχίσει και οι αφίξεις υψηλών προσώπων στην πρωτεύουσα της Λετονίας, με τους Θοδωρή Παπαλουκά, Δημήτρη Διαμαντίδη και Κώστα Τσαρτσαρή να καταφτάνουν στην πόλη, όπως και ο πρόεδρος της Stoiximan GBL, Μιχάλης Μελής.