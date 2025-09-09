Στη μάχη της προημιτελικής φάσης του Eurobasket 2025 ρίχνεται η Εθνική μας ομάδα.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη προκρίθηκε στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και απόψε (21:00, ΕΡΤ1-Novasports Start) θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία του Γιόνας Βαλαντσιούνας, με στόχο να δώσει το «παρών» στα ημιτελικά ενός Ευρωμπάσκετ, για δέκατη φορά στην Ιστορία της και 16 χρόνια μετά την τελευταία παρουσία της στην τετράδα της διοργάνωσης (2009, 3η)!

Ο «Kill-Bill», μέλος της «χρυσής» εθνικής στο Ευρωμπάσκετ του 2005 στο Βελιγράδι, έδωσε την απάντηση σε όσους θεωρούν πως «τώρα αρχίζουν τα δύσκολα».

«Είμαστε έτοιμοι, δεν προετοιμαζόμαστε τώρα για αυτό, είμαστε έτοιμοι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας για τα νοκ άουτ. Είμαστε έτοιμοι, ήρεμοι και συνειδητοποιημένοι για να εκτελέσουμε το πλάνο μας,» τόνισε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της «γαλανόλευκης», μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, μετά την προπόνηση της Δευτέρας (8/9) στο βοηθητικό γήπεδο της Arena Riga.

H «επίσημη αγαπημένη» βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης τις εξής χρονιές: 1949 (3η, σε διοργάνωση που δεν διεξήχθησαν νοκ άουτ αγώνες, αλλά έπαιξαν όλοι με όλους), 1987 (1η), 1989 (2η), 1993 (4η), 1995 (4η), 1997 (4η), 2005 (1η), 2007 (4η), 2009 (3η).

Οι διεθνείς και ο Σπανούλης δεν μετρούν τα… 16 χρόνια που έχουν περάσει από την τελευταία φορά που η «γαλανόλευκη» ανέβηκε στο βάθρο, οποιασδήποτε διοργάνωσης… όχι ακόμη πάντως.

Το μόνο που υπάρχει στο μυαλό τους από το βράδυ της Κυριακής (7/9), όταν οι Έλληνες διεθνείς ξεπέρασαν και το εμπόδιο του Ισραήλ, στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα τους, για τη φάση των «16» στο Ευρωμπάσκετ 2025, είναι ο προημιτελικός με τη «Λιέτουβα».

«Εγώ κοιτάω το τώρα. Όσο το λέτε, τα χρόνια θα γίνουν 26, 36 και 56 χρόνια. Αν το αφήσουμε και ζήσουμε τη στιγμή, μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω, είναι λογικό, μας πονάει αυτό το πράγμα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει μόνο το αυριανό παιχνίδι και πώς θα είμαστε έτοιμοι για την Λιθουανία,» απάντησε ο Σπανούλης σε ερώτηση για την πάροδο δεξαέξι ετών από το τελευταίο μετάλλιο, το χάλκινο δηλαδή το 2009 στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας.

Πώς φτάσαμε στα προημιτελικά

Η εθνική νίκησε την Ιταλία στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου, με τη «σκουάντρα ατζούρα» να είναι στους «16» και να αποκλείεται από έναν απίστευτο Λούκα Ντόντσιτς που σημείωσε 42 πόντους με τη Σλοβενία.

Νίκησε και τη Γεωργία, την ομάδα που απέκλεισε την «ασημένια» Ολυμπιονίκη και «ασημένια» στο Ευρωμπάσκετ 2022 Γαλλία. Άφησε εκτός τετράδας στον όμιλο στέλνοντάς τη πρόωρα στη Μαδρίτη, τη «χρυσή» του Ευρωμπάσκετ 2022 και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια το 2009 Ισπανία.

Η νίκη με την Κύπρο ήταν δεδομένη, ενώ η μοναδική ήττα της στα έξι παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής στο Ευρωμπάσκετ 2025 (5-1) ήταν αυτή από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη που επίσης έφτασε στους «16», κι ενώ δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε εκείνον τον αγώνα (εκτός και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης).

Γιατί να… δειλιάσει τώρα απέναντι στη Λιθουανία η εθνική; Οι Λιθουανοί τερμάτισαν 2οι, σε έναν δύσκολο όμιλο είναι η αλήθεια, πίσω από την πρώτη Γερμανία και πάνω από την 3η Φινλανδία.

Η «Λιέτουβα» έφτασε στους «16» με το ίδιο ρεκόρ που είχε η εθνική Ελλάδας, δηλαδή με 4-1. Και μετά τη νίκη της επί της οικοδέσποινας του Ευρωμπάσκετ 2025 Λετονίας στο νοκ άουτ ματς του “Top-16” έκανε κι εκείνη το 5-1, όπως η Ελλάδα.

Η μόνη ήττα της προήλθε από την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια (2023) και «χάλκινη» στο Ευρωμπάσκετ 2022, Γερμανία, από την οποία ηττήθηκε με 107-88, σ’ ένα ματς που πρώτος σκόρερ της Λιθουανίας ήταν ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις με 20 πόντους και 7 ασίστ και δεύτερος ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, με 14 πόντους και 4 ριμπάουντ. Βέβαια, για να επικρατήσουν, τα «πάντσερ» χρειάστηκε να ευστοχήσουν σε 19/35 τρίποντα (!), κι ενώ οι Λιθουανοί μάζεψαν 39 ριμπάουντ και οι Γερμανοί 32.

Χρειάστηκε να σημειώσουν 20+ τρεις παίκτες των Γερμανών, οι Φραντς Βάγκνερ, Ντένις Σρέντερ και Ντάνιελ Τάις.

Πλέον, όμως η Λιθουανία δεν έχει τον πρώτο σκόρερ της στα πρώτα τέσσερα ματς στο Ευρωμπάσκετ, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και δεν χάνει μόνο το υπόλοιπο του Ευρωμπάσκετ 2025, αλλά και μεγάλο μέρος της σεζόν (2025-26)… αν όχι ολόκληρη…

Στο Ευρωμπάσκετ του 2022, οι Λιθουανοί τερμάτισαν 15οι, ενώ η εθνική Ελλάδας 5η! Στο Παγκόσμιο του 2023, όμως ήταν η Ελλάδα 15η και η Λιθουανία 6η.

Οι Λιθουανοί έχουν υψηλό κίνητρο να επιστρέψουν στο βάθρο για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Είχαν κατακτήσει δύο διαδοχικά ασημένια μετάλλια, στο Ευρωμπάσκετ του 2013 και του 2015.

Σε ημιτελικά, η τελευταία φορά που βρέθηκαν ήταν το 2007, στη Μαδρίτη και μάλιστα, στον «μικρό» τελικό η Λιθουανία του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε επικρατήσει της εθνικής Ελλάδας, για να της κλέψει το χάλκινο μετάλλιο. Επτά φορές έχει αγωνιστεί σε ημιτελικά Ευρωμπάσκετ η Λιθουανία.

Η «ακτινογραφία» της Λιθουανίας

Αυτά, ανήκουν στο παρελθόν! Όσον αφορά στο τώρα, χωρίς τον πόιντ γκαρντ της Μπάγερν Μονάχου, Ρόκας Γιοκουμπάιτις, η Λιθουανία απέκτησε περισσότερα αδύναμα σημεία. Βέβαια, ο έτερος πόιντ γκαρντ Άρνας Βελίτσκα είναι επίσης δεινός σουτέρ.

Στο «5», ο θηριώδης σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς Γιόνας Βαλαντσιούνας δεν χρειάζεται συστάσεις! Έχει μέσο όρο 14,3 πόντους μέχρι στιγμής στο Ευρωμπάσκετ. Ο Βαλαντσιούνας έχει αγωνισθεί 17,4 λεπτά μέσο όρο κι ενώ απέναντι στη Λετονία, στο νοκ άουτ παιχνίδι, μπήκε μόνο για 9:47΄΄ σημειώνοντας 9 πόντους.

Ο πάουερ φόργουορντ της Ζαλγκίρις Αζουόλας Τουμπέλις έχει κι εκείνος έφεση στο σκοράρισμα, ενώ είναι πρώτος ριμπάουντερ με 8,2 μ.ο. ανά αγώνα (5,3 έχει ο Βαλαντσιούνας και 5,6 ο σέντερ της Τόφας Μάρεκ Μπλάζεβιτς), όπως και ο σμολ φόργουορντ της Ζαλγκίρις Ντειβίντας Σιρβίντις.

Η Λιθουανία σημειώνει 86,5 πόντους μ.ο. σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, ενώ η εθνική 86. Μόνο στα ριμπάουντ (42,2 μ.ο. οι Λιθουανοί, 36,5 οι Έλληνες) υπερέχει αισθητά η αντίπαλος της εθνικής, με μία ματιά στους τομείς της στατιστικής.

Τόσο η Λιθουανία, όσο και η Ελλάδα θέλουν να… τρέχουν! Όμως, οι Λιθουανοί πάνε στις επαφές στην άμυνα, βγάζουν σκληράδα, αν όχι σκληρότητα, χαρακτηριστικό που θα πρέπει να… ματσάρουν οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Απομένει να φανεί, με τι κριτήρια θα σφυρίζουν τα φάουλ οι διαιτητές; θα δίνουν κάθε επαφή ή θ΄ αφήνουν το παιχνίδι να κυλήσει; Την Ελλάδα τη συμφέρει να δίνουν κάθε επαφή!

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις θα κάνει παγίδες στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως έκαναν όλοι οι αντίπαλοι της εθνικής στον 3ο όμιλο, ή όχι;

Όπως δηλαδή συνέβη με το Ισραήλ; Γιατί αν κάνει παγίδες στον “Greek Freak”, τότε θα είναι κρίσιμο να μπουν τα σουτ από τους υπόλοιπους Έλληνες διεθνείς, όπως είχε συμβεί με την Ισπανία κι ενώ στο ένας εναντίον ενός στον “Giannis” με το Ισραήλ, δεν «πλήγωσε» την Ελλάδα τα μόλις 4/25 τρίποντα! Και δεν την πλήγωσαν γιατί οι διεθνείς υπερείχαν στα ριμπάουντ, κάτι που θα πρέπει να προσέξουν πολύ απέναντι στους Λιθουανούς.

Η εθνική έχει έναν από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου, που θα βρεθεί απέναντι σε έναν επίσης τεράστιο παίκτη τη νύχτα της Τρίτης (9/9, 21:00), και η Ευρώπη θα παρακολουθεί με… κομμένη την ανάσα τις «μάχες» Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιόνας Βαλαντσιούνας στη ρακέτα, στο ματς που κρίνει την παρουσία στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του κόσμου! Ο Σπανούλης διαθέτει παίκτες έμπειρους, δημιουργούς, σουτέρ και off ball παίκτες.

Κυρίως, όμως η εθνική έχει δείξει σε αυτό το Ευρωμπάσκετ πως είναι ΟΜΑΔΑ, με τους Έλληνες διεθνείς να προσαρμόζονται σε αυτό που τους δίνει η αντίπαλος, και αν πιάσουν την απόδοση που μπορούν στην άμυνα, θα περιορίσουν τα επιθετικά ατού της «Λιέτουβα».

Ξεφυτρώνουν και διαφορετικοί πρωταγωνιστές κάθε φορά στην επίθεση της «γαλανόλευκης», ενώ ακόμη κι αν δεν συμβεί αυτό, εκεί είναι πάντα έτοιμος ο “Giannis” να καρφώσει την μπάλα με την χαρακτηριστική του άνεση!

Με Τουρκία ή Πολωνία αν προκριθούμε στα ημιτελικά

Αν παίξει με αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές της, κόντρα στη Λιθουανία, η εθνική θα είναι, στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2025, απέναντι σε μία εκ των Τουρκία/Πολωνία, την ερχόμενη Παρασκευή (12/9), στην Arena Riga.

Στον άλλον προημιτελικό της Τρίτης (9/9, 17:00), η Τουρκία είναι το φαβορί απέναντι στην Πολωνία.

Στους προημιτελικούς της Τετάρτης (10/9), Φινλανδία και Γεωργία διεκδικούν την πρόκριση στις 17:00, ενώ στις 21:00, Γερμανία και Σλοβενία… υπόσχονται έναν συγκλονιστικό αγώνα.

Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 (Ρίγα) θα διεκδικήσουν το διήμερο 9 και 10 Σεπτεμβρίου τα εξής ζευγάρια:

ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 2025

Προημιτελικοί

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία – ΕΛΛΑΔΑ 21:00 (ΕΡΤ1-Novasports Start)

10. Τουρκία – Πολωνία 17:00 (ΕΡΤ1-Novasports Start)

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία – Σλοβενία 21:00 (ΕΡΤ1-Novasports Start)

12. Φινλανδία – Γεωργία 17:00 (ΕΡΤ1-Novasports Start)

Ημιτελικοί

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικήτρια 9 – Νικήτρια 10

14. Νικήτρια 11 – Νικήτρια 12

Μικρός και μεγάλος τελικός

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου

Θέσεις 3-4

Ηττημένη 13 – Ηττημένη 14

Τελικός

Νικήτρια 13 – Νικήτρια 14