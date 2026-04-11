Με «όπλο» την εξαιρετική αμυντική λειτουργία, η Εθνική ομάδα Υδατοσφαίρισης των ανδρών επικράτησε 16-10 της Ουγγαρίας, στο δεύτερο παιχνίδι της για τον όμιλο 1-4 του προκριματικού του World Cup, στην Αλεξανδρούπολη.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντέδρασε μετά την ήττα από την Ιταλία και έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις του, αποκτώντας προβάδισμα 4-0 στην πρώτη περίοδο, με πρωταγωνιστή τον Χατζή.

Η ελληνική ομάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο οκτάλεπτο, διευρύνοντας τη διαφορά έως το 7-1, πριν οι Ούγγροι μειώσουν προσωρινά. Ωστόσο, η «γαλανόλευκη» διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το ημίχρονο στο 9-3.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, η Ελλάδα ανέβασε τη διαφορά ακόμη και στα επτά τέρματα (11-4), αλλά χαλάρωσε προσωρινά, δίνοντας την ευκαιρία στην Ουγγαρία να μειώσει σε 11-7. Στην τελευταία περίοδο, οι διεθνείς ανέκτησαν τον ρυθμό τους και «καθάρισαν» την αναμέτρηση, φθάνοντας άνετα στο τελικό 16-10.

Κορυφαίος της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Δημήτρης Χατζής.

Η Εθνική στρέφει πλέον την προσοχή της στον επόμενο αγώνα με την Ισπανία, την Κυριακή του Πάσχα, όπου θα επιδιώξει ανάλογη εμφάνιση για την καλύτερη δυνατή κατάταξη.

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 5-3, 2-4, 5-3

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης, Χατζής 3, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 2, Γαρδίκας.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τάτραϊ, Ντάλα, Βίνσε Βιγκβάρι 1, Νάγκι 1, Φέκετε 2, Mπούριαν 2, Λούγκοσι 1, Βέντελ Βιγκβάρι 2, Γιάνσικ 1, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ, Βίνσε Βάργκα.