Με την πίκρα του χαμένου ημιτελικού ακόμη νωπή, αλλά και τη φωτιά του μεταλλίου να καίει πιο δυνατά από ποτέ, η Εθνική Ανδρών του Βασίλη Σπανούλη ετοιμάζεται να δώσει την πιο σημαντική μάχη των τελευταίων ετών.

Την Κυριακή (14/9, 17:00, ΕΡΤ1, Novasports Start) στη Ρίγα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Φινλανδία στον «μικρό» τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025, σε έναν αγώνα που μπορεί να μην οδηγεί στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά προσφέρει κάτι εξίσου πολύτιμο… Η Εθνική θα παλέψει για μια θέση στο βάθρο και ένα μετάλλιο.

Η ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό ήταν βαριά, περισσότερο πνευματικά παρά αγωνιστικά. Η Εθνική δεν κατάφερε να παρουσιαστεί συνεπής σε όσα είχε δείξει καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, με αποτέλεσμα να χάσει από μια πιο έτοιμη και «πεινασμένη» αντίπαλο. Όπως όμως ξεκαθάρισε και ο Βασίλης Σπανούλης, «το μπάσκετ δεν είναι μαθηματικά». Όλες οι ομάδες έχουν την κακή τους μέρα και, ευτυχώς για την Ελλάδα, αυτή ήρθε στους «4» και όχι νωρίτερα. Πλέον, υπάρχει ακόμη μια ευκαιρία, και αυτή δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Η Φινλανδία μόνο αμελητέα δύναμη δεν είναι. Η ομάδα του ευρωπαϊκού βορρά έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή πορεία στο τουρνουά, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη του φινλανδικού μπάσκετ δεν είναι τυχαία. Με οργανωμένα αναπτυξιακά προγράμματα, έμφαση στο σύγχρονο στυλ παιχνιδιού και τη διαρκή παρουσία παικτών σε κορυφαία πρωταθλήματα, οι Σκανδιναβοί χτίζουν σταθερά τη δική τους μπασκετική ταυτότητα. Τα στατιστικά τους στο Ευρωμπάσκετ μιλούν από μόνα τους. Είναι η κορυφαία ομάδα σε τρίποντα ανά αγώνα, με εντυπωσιακή ταχύτητα μετάβασης από την άμυνα στην επίθεση και τρομερή ενέργεια στο επιθετικό ριμπάουντ.

Η Ελλάδα όμως διαθέτει εμπειρία, ποιότητα και κυρίως μεγάλο κίνητρο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Σλούκας, στον πιθανώς τελευταίο του αγώνα με το εθνόσημο, οι παίκτες-αποκάλυψη της διοργάνωσης και ένας προπονητής που έχει εμπνεύσει το σύνολο, καλούνται να δείξουν χαρακτήρα. Ο τελικός για το χάλκινο μετάλλιο είναι ένας πραγματικός τελικός για την Εθνική, που μετά από 16 χρόνια διεκδικεί μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ.

Ο Σπανούλης ζήτησε από τους παίκτες του να δουν το ματς σαν το μεγαλύτερο της καριέρας τους. Το ίδιο ζητά και ο κόσμος. Για ένα μετάλλιο που δεν θα είναι απλώς χάλκινο. Θα είναι χρυσάφι για την ψυχολογία, το μέλλον και τη νέα γενιά του ελληνικού μπάσκετ.

Στον τελικό (14/9, 21:00, ΕΡΤ1, Novasports Start), η Γερμανία θ’ αντιμετωπίσει την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν. Οι Γερμανοί θα παίξουν στον τρίτο τους τελικό σε Ευρωμπάσκετ μετά από εκείνον του 1993 (χρυσό μετάλλιο) και του 2005 (ηττήθηκε από την εθνική Ελλάδας και πήρε το αργυρό). Από την άλλη, η Τουρκία θα διεκδικήσει απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια το πρώτο χρυσό της Ιστορίας της στη διοργάνωση και το δεύτερο μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ, μετά το αργυρό του 2001.