Η Εθνική Ανδρών ρίχνεται στη μάχη του Ευρωμπάσκετ αντιμετωπίζοντας στις 21:30 (ΕΡΤ News, Novasports Start) την Ιταλία για τον τρίτο όμιλο, που φιλοξενείται στη Λεμεσό.

Η ελληνική ομάδα θέλει να εκκινήσει με το δεξί τη διοργάνωση έχοντας ως αρχικό στόχο την πρόκριση και εν συνεχεία το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο γκρουπ. Η αποστολή βρίσκεται από την Τρίτη στη Μεγαλόνησο και προπονήθηκε προχθές και χθες στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», που αναμένεται να είναι κατάμεστο.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν έξι μέρες πριν στο τουρνουά Aegean Acropolis στο ΟΑΚΑ, με την ελληνική ομάδα να επικρατεί 76-74 χωρίς τους Κώστα Σλούκα, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντίνο Μήτογλου διαθέσιμους, ενώ από την ιταλική ομάδα απουσίαζε ο Ντανίλο Γκαλινάρι.

Η αναμέτρηση ενδέχεται να κρίνει πολλά στον όμιλο, καθώς η Ιταλία είναι μάλλον η πιο ποιοτική αντίπαλος που θα βρει η Εθνική μπροστά της στην πρώτη φάση. Η Ελλάδα μπαίνει στο τουρνουά με στόχο να καταφέρει κάτι που προσπαθεί εδώ και 16 χρόνια, δηλαδή να επιστρέψει στα μετάλλια σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Οι 12 παίκτες που έχει μαζί του ο Βασίλης Σπανούλης είναι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Ντίνος Μήτογλου, Δημήτρης Κατσίβελης, Βασίλης Τολιόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Για την Ιταλία του Τζανμάρκο Ποτσέκο ξεχωρίζει ο Σιμόνε Φοντέκιο, που την τελευταία τριετία αγωνίζεται στο ΝΒΑ και από τη νέα σεζόν θα ανήκει στους Μαϊάμι Χιτ. Η 12άδα της Ιταλίας: Μάρκο Σπίσου, Ντανίλο Γκαλινάρι, Σιμόνε Φοντέκιο, Γκαμπριέλε Πρότσιντα, Ματέο Σπανιόλο, Μόμο Ντιουφ, Νίκολα Ακέλε, Νικολό Μέλι, Τζανπάολο Ρίτσι, Σαλιού Νιάνγκ, Ντάριους Τόμπσον, Αλεσάντρο Παγιόλα.