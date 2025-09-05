Γαλανόλευκο χρώμα είχε το βίντεο με τις δέκα κορυφαίες φάσεις της χθεσινής αγωνιστικής ημέρας του Eurobasket 2025, στην οποία ως γνωστόν η Εθνική μας επιβλήθηκε με 90-86 της Ισπανίας, καταλαμβάνοντας την πρωτιά του ομίλου της.
Πιο συγκεκριμένα, στην κορυφή του Top-10 συναντάμε το τρομερό alley oop κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά την επαναφορά του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ στο Νο.4 το κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο.
Giannis Antetokounmpo leading the way 🔥
Enjoy Top 10 Plays of the final day of #EuroBasket 2025 Group Phase, presented by Nike 🍿 pic.twitter.com/nBgeEWbMLK
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 5, 2025