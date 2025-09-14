Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είδε το όνομα του να ξεχωρίζει και στην καλύτερη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ 2025, καθώς είχε προηγηθεί η διάκριση του και σε αυτό του 2022.

Ο «χάλκινος» με την Ελλάδα Γιάννης πήρε πρώτος το βραβείο και ακολούθησαν οι υπόλοιποι τέσσερις, για να συμπληρώσουν μία πεντάδα βγαλμένη από το ΝΒΑ!

Στην απονομή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αντάλλαξε ένθερμη χειραψία με τον Ντένις Σρούντερ, όχι όμως και με τον Σενγκούν της Τουρκίας.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε στις δηλώσεις Σενγκούν μετά τον ημιτελικό αναφέροντας: «Όποιος λέει κακά πράγματα για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν έχει κανένα νόημα γιατί δεν θα θυμάστε τι είπαν, αλλά πως απαντώ».

Η καλύτερη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ 2025:

– Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία)

– Ντένις Σρέντερ (Γερμανία)

– Φραντς Βάγκνερ (Γερμανία)

– Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα)

– Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία)