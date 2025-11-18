Η Εθνική Γυναικών ανέβασε στροφές στον… επίλογο του αγώνα με τη Δανία, πανηγυρίζοντας το δεύτερο της «διπλό» στον 6ο όμιλο των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ γυναικών 2027 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-1.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε στη νίκη με 97-83 στην πόλη Γκεντόφτε, για την 3η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου «παραθύρου». Στο 1-2 υποχώρησε η Δανία.

Δίχως το μακρινό σουτ (2/16 τρίποντα), αλλά με έλεγχο των ριμπάουντ (41 έναντι 34), έμφαση στη δημιουργία με 22 ασίστ και σε… κέφια τις Φασούλα (23π., 7ρ.), Χριστινάκη (20π.), Σπανού (17π., 8ρ.), Τσινέκε (16π.) και Παρκς (12π.), η «γαλανόλευκη» κρατούσε το προβάδισμα στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, μέχρι να αποφασίσει στο τέταρτο να «καθαρίσει» τον αγώνα.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, έδεσε και την άμυνα του σε αυτό το διάστημα και κρατώντας την παραγωγικότητα του στα ύψη, απάντησε με επιμέρους σκορ 25-12 στην τέταρτη περίοδο, μετατρέποντας σε… περίπατο τον αγώνα και κλείνοντας τον με τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (+14).

Το επόμενο παράθυρο για την προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2027 θα «ανοίξει» τον Μάρτιο.

Tα δεκάλεπτα: 24-27, 50-51, 71-72, 83-97

Δανία (Ασάντανοβ): Όκουσουν 16, Σαντμπακ 1, Φόρμαν 24 (3), Ρίντμαλ 23 (3), Χάμπεγκαρντ, Ραβν, Λάσεν 2, Σβανχολμ, Μπορκ, Έλικστρουπ 3, Μόρτενσεν 14 (1).

Ελλάδα (Πρέκας): Μποσγανά, Παυλοπούλου 3, Τσινέκε 16, Λούκα 4, Σπανού 17, Χατζηλεοντή 2, Χριστινάκη 20 (2), Παρκς 12, Φασούλα 23.