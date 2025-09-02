Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει τη Βοσνία /Ερζεγοβίνη (15:00, ΕΡΤ News-Novasports Start) στη Λεμεσό με στόχο την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια του γ’ ομίλου του Ευρωμπάσκετ.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη στοχεύουν στην πρώτη θέση του ομίλου, κάτι που ενδέχεται να κλειδώσουν από απόψε σε περίπτωση νίκη επί της Βοσνίας και ήττα της Ισπανίας από την Ιταλία (21:30).

Εάν οι Ισπανοί επικρατήσουν απόψε η αγωνία θα μεταφερθεί στο ματς της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής του ομίλου. Η Εθνική μας ομάδα παίζει με την Ισπανία και εάν πάρει τη νίκη θα κλειδώσει και την πρωτιά.

Σε ότι αφορά τη Βοσνία, η αντίπαλος της Ελλάδας έχει μία νίκη στη διοργάνωση μέχρι τώρα απέναντι στην Κύπρο. Εάν σήμερα δεν πάρει τη νίκη τότε θα καθοριστούν τα πάντα στο παιχνίδι με την Γεωργία την Πέμπτη.