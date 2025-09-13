Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με επίσημη διαμαρτυρία προς την τουρκική ομοσπονδία αντέδρασε για το προκλητικό post που ανέβηκε στα social media των Τούρκων. Μετά τη νίκη στα ημιτελικό επί της Ελλάδας η τουρκική ομοσπονδία ανέβασε μια φωτογραφία με τον Τζέντι Όσμαν να καρφώνει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσεύχεται, σε δύο εντελώς διαφορετικά στιγμιότυπα μεταξύ τους, με τη λεζάντα. «Κανένα Έλεος».

Η ανάρτηση προκάλεσε την αντίδραση της ΕΟΚ, με τους Τούρκους τελικά να κατεβάζουν το ποστ, να ζητούν συγγνώμη και να υποστηρίζουν ότι η κίνηση έγινε χωρίς δική τους γνώση και έγκριση.

Εν τω μεταξύ, σάλο έχει προκαλέσει και μια ανάρτηση του Αλπερέν Σενγκούν με τον Κεμάλ Ατατούρκ και ένα τραγούδι με στίχο «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;».

Κάτι που ερμηνεύεται ως αναφορά στη γνωστή τουρκική επωδό «σας ρίξαμε στη θάλασσα». Ο σούπερ σταρ των Ρόκετς δεν έχει αποσύρει την ανάρτησή του, ωστόσο έχει απενεργοποιήσει τα σχόλια.