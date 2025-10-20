Σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, η Εθνική Κορασίδων αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την αντίστοιχη του Ισραήλ στη Ρογκοζίνα της Αλβανίας, για τη 2η αγωνιστική (2ος όμιλος, League B) της πρώτης προκριματικής φάσης του EURO της κατηγορίας. Την τελευταία αγωνιστική (23/10), θα κριθεί η πρωτιά του ομίλου και παράλληλα η άνοδος στην League A για τη 2η προκριματική φάση.

Παρότι η Εθνική ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, με τις ευκαιρίες των Σταυροπούλου (3′), Κρυστάλλη (4′), το Ισραήλ ήταν η ομάδα που προηγήθηκε στο 8′ με την Μπαμπαγιάνοφ που νίκησε σε τετ α τετ την Κουβεντάρη.

Στη συνέχεια οι ποδοσφαιρίστριες της Σαββίδου πίεσαν για την ισοφάριση, όμως οι τελικές προσπάθειες των Κρυστάλλη (15′), Σχορτσιανίτη (20′), Γκιζάρη (29′) σταμάτησαν με τις εντυπωσιακές επεμβάσεις της Νισάτι, ενώ το Ισραήλ είχε την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμά του στο 34′, όμως η ενέργεια της Μπαμπαγιάνοφ σταμάτησε στο δοκάρι της Κουβεντάρη.

Στις τελευταίες καλές στιγμές του πρώτου ημιχρόνου η Νισάτι νίκησε την Σκαρλατίδη στο 39′ και το σουτ της Μάρα στο 2ο λεπτό του επιπλέον χρόνου κατέληξε άουτ.

Στο δεύτερο μέρος δεν υπήρξαν πολλές φάσεις. Το Ισραήλ απείλησε μόλις μία φορά, με την Κουβεντάρη να αποκρούει το σουτ της Φαμπιάν στο 51′, ενώ η Ελλάδα έφτασε κοντά στην ισοφάριση σε δύο περιπτώσεις, όμως η Νισάτι νίκησε την Κρυστάλλη στο 71′ και στο 85′. Στο 86′ η Κρυστάλλη με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση κόρνερ ισοφάρισε, φέρνοντας το σκορ σε ισορροπία, δίχως να υπάρξει περαιτέρω αλλαγή έως το τέλος του αγώνα.

Ελλάδα (Ανθή Σαββίδου): Κουβεντάρη, Σκαρλατίδη, Μπαταούλα, Ράκιπι, Γκιζάρη, Κρυστάλλη, Σταυροπούλου (85′ Λάμπρου), Σχορτσιανίτη, Παπουρτζή, Μάρα, Ανδρέου (57′ Τριανταφυλλοπούλου).

Ισραήλ (Άρι Λεβί): Νισάτι, Ντιβάν, Γεφέτ, Ράιν, Κ. Φαμπιάν, Καρμίλ (75′ Ιλφράχ), Μπεν Ζβί, Εμκέγιες, Μπαμπαγιάνοφ (83′ Άριελ), Επστάιν, Ε. Φαμπιάν.

Στον άλλο αγώνα του 2ου ομίλου, η οικοδέσποινα του τουρνουά Αλβανία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Εσθονία. Υπενθυμίζεται ότι οι έξι νικητές των ομίλων της League B και η καλύτερη δεύτερη ομάδα όλων των ομίλων (χωρίς να υπολογίζονται τα αποτελέσματα απέναντι στις ομάδες που τερμάτισαν τέταρτες) θα προβιβαστούν στη League A για τη 2η φάση του UEFA European Women’s Under-17 Championship 2025/26.