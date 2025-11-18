Με ήττα 2-1 από την Τουρκία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η Εθνική Νέων στον 3ο προκριματικό όμιλο του Euro 2026.

Βαθμολογικά ο αγώνας ήταν αδιάφορος, αφού και οι δύο ομάδες μετρούσαν από δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια πριν τη μεταξύ τους συνάντηση, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στην Elite Round, που θα διεξαχθεί την άνοιξη και θα κρίνει τα εισιτήρια για τα τελικά.

Η Τουρκία προηγήθηκε με τον Τουρχάν στο 7΄, η Ελλάδα ισοφάρισε με πέναλτι του Μύθου στο 12΄ και το τελικό σκορ διαμόρφωσε με το δεύτερο τέρμα του ο Τουρχάν στο 50΄, επίσης με πέναλτι.

Στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα η ελληνική ομάδα έπαιξε με παίκτη περισσότερο, καθώς αποβλήθηκε στο 75ο λεπτό ο Οζτούρκ.

Ελλάδα (Βαγγέλης Μόρας): Μπελερής, Ντούνγκα, Τσιότας, Μπαταούλας, Κοσίδης, Ζέκα (71΄ Σώκος), Χάμζα (61΄ Χαρούπας), Σαρρής (88΄ Καραργύρης), Μπέρδος (46΄ Ογκιεμπάντε), Τσίγκας, Μύθου(61΄ Κολοκοτρώνης).

Τουρκία (Ουγκούρ Ιντσεμάν): Ματισλί, Οφλί, Οζτούρκ, Ουνιάι, Μαλντάρ, Μπουλούτ(65΄ Οζντεμίρ), Ατσούπ, Λους, Σεν (77΄ Τσιχάν), Σοϊλού(65΄ Ντουλντάρ), Τουρχάν(89΄ Οζκάν).