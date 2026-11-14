Η Εθνική γυναικών έβαλε τις βάσεις στο πρώτο ημίχρονο και ολοκλήρωσε τη δουλειά στο δεύτερο, για να περάσει με 98-70 το εμπόδιο της Σλοβακίας και να ανέβει στο 1-1, μετά τη 2η αγωνιστική των προκριματικών για το EuroBasket γυναικών.

Η Ελλάδα ξεκίνησε δυναμικά με τις Σπανού και Φασούλα να δίνουν τις πρώτες λύσεις, ωστόσο η Σλοβακία απάντησε με τρίποντο της Γιακούμποβα και προηγήθηκε με 7-4. Η Εθνική αντέδρασε άμεσα, ισοφάρισε σε 7-7 με τρίποντο της Σπανού και στη συνέχεια πήρε τον έλεγχο, χτίζοντας προβάδισμα έξι πόντων (15-9).

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