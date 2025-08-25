Τέσσερις θέσεις ανέβηκε στα power rankings της FIBA η εθνική ανδρών, μετά την ολοκλήρωση των επίσημων φιλικών προετοιμασίας των εθνικών ομάδων για το Ευρωμπάσκετ 2025 που αρχίζει στις 27 Αυγούστου.

Από την 8η θέση όπου βρισκόταν, η εθνική ανέβηκε στην 4η θέση!

Πρώτη παρέμεινε η Σερβία, δεύτερη η Γερμανία και 3η η Γαλλία.

Στην 5η θέση, πίσω από την εθνική Ελλάδας ακολουθεί η Λιθουανία, στην 6η η Τουρκία, στην 7η η Λετονία, στην 8η η Ιαλία, στην 9η η Φινλανδία και στη 10η η Ισπανία.

Εκτός δεκάδας, στην 11η θέση βρίσκεται η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς, λόγω του αρνητικού ρεκόρ 1-5 στα φιλικά ματς που έδωσε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ 2025.