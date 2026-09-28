H Εθνική Ελπίδων θα εξαντλήσει τα περιθώρια πρόκρισης στο EURO U21, ελπίζοντας πως θα κάνει το απόλυτο στους δύο τελευταίους αγώνες της προκριματικής φάσης, με Λετονία και Βόρεια Ιρλανδία, ενώ την ίδια ώρα η αντίστοιχη ομάδα της Γερμανίας θα έχει μία απώλεια.

Πάντως, υπάρχει ένα ακόμα απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση μέσα από την δεύτερη θέση, ενώ οι υπόλοιπες καθορίζονται μέσα από αγώνες μπαράζ μεταξύ των δεύτερων.

Ο Γιάννης Ταουσιάνης προχώρησε σε τρεις αλλαγές στην αποστολή της «γαλανόλευκης», καθώς δεν υπολογίζει τους Γιώργο Κούτσια, Θανάση Κουτσογούλα και Σωτήρη Κοντούρη, με τους δύο τελευταίους να είναι τραυματίες.

Στις θέσεις τους κλήθηκαν οι Παναγιώτης Τσαντίλας (Ατρόμητος), Χρήστος Φίλης (Ολυμπιακός) και Ταξιάρχης Φίλων (Λεβαδειακός).