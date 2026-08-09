Με ήττα ολοκλήρωσε η εθνική υδατοσφαίρισης των παίδων τις υποχρεώσεις της στους αγώνες κατάταξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ16 στο Ζάγκρεμπ.

Το συγκρότημα του Βασίλη Λαμπάτου κατέλαβε τη δέκατη θέση στη διοργάνωση, καθώς ηττήθηκε 16-13 από το αντίστοιχο της Ουγγαρίας, σε αναμέτρηση για τις θέσεις 9-10.

Οι Μαγυάροι προηγήθηκαν 3-0, 3:24 πριν τη λήξη του πρώτου εξαλέπτου, και συντηρούσαν ένα προβάδισμα 2-3 τερμάτων. Στα μέσα της τρίτης περιόδου πήραν «αέρα» τεσσάρων τερμάτων (9-5), ενώ, 1:13 πριν τη λήξη του εξαλέπτου, ανέβασαν το υπέρ τους προβάδισμα στο +5 (13-8), τελειώνοντας ουσιαστικά το παιχνίδι.

Τα εξάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ουγγαρία): 5-2, 2-2, 6-4, 3-5.

Η σύνθεση της εθνικής: Γλυνιαδάκης, Καρατζάς 1, Ζαφείρης, Καραλής 4, Λίτινας 2, Ζαφειρίου, Φιλιππίδης 1, Μισεντζής 1, Σπανδάγος, Κόρακας 1, Ζουμπουλιάς 3, Αλμπέρτης, Μπέρδος, Κρασάκης.