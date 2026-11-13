Η Εθνική Ελπίδων θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της στη ρεβανς του 1-1 με την Ισλανδία που κρίνει το εισιτήριο για το Euro U21. Για το ματς της Δευτέρας (16/11, 19:00) έχουν ήδη διατεθεί πάνω από 4.000 εισιτήρια στο γήπεδο της Λεωφόρου, με το ενδιαφέρον των φιλάθλων να είναι ιδιαίτερα αυξημένο.

Η ελληνική ομάδα διεκδικεί για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια την πρόκριση στην τελική φάση και η ανταπόκριση του κόσμου είναι ήδη πολύ μεγάλη.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr