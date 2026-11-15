Η Εθνική Ελπίδων μετά το 1-1 στο χιονισμένο Ρέικιαβικ υποδέχεται την Ισλανδία στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (15/11, 19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) με στόχο την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2027.

Κοντά στην ομάδα θα είναι οι Έλληνες φίλαθλοι. Σύμφωνα με την ενημέρωση έχουν ήδη διατεθεί περισσότερα από 6.300 εισιτήρια με τους παίκτες της Ελπίδων να παίρνουν ώθηση από τον κόσμο. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε Αλβανία και Σερβία.

Αναλυτικά:

«Η Εθνική ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον κρίσιμο αγώνα με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Παιανίας. Εκτός πλάνων είναι οι Μοναστηρλής και Άλεν, που τραυματίστηκαν στον πρώτο αγώνα, στον χιονισμένο αγωνιστικό χώρο του γηπέδου Throttarvolur του Ρέικιαβικ, καθώς και ο τιμωρημένος Σμυρλής. Στην αποστολή ενσωματώθηκε ο γκολκίπερ Τσομπανίδης. Στις τάξεις της ομάδας το κλίμα είναι θετικό, παρά τις απουσίες, και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία.

Όλοι αναγνωρίζουν τις δυσκολίες της αναμέτρησης και αυτό που τονίζουν είναι ότι η ομάδα πρέπει να παραμείνει πιστή στο πλάνο του προπονητή Γιάννη Ταουσιάνη, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την Ισλανδία “εξαιρετικά δύσκολο αντίπαλο που ξέρει να παίζει πολύ καλά το παιχνίδι των άμεσων επιθέσεων”.

Η στήριξη των φιλάθλων είναι πολύ σημαντική για τους διεθνείς ποδοσφαιριστές σε αυτόν τον τόσο κρίσιμο αγώνα.

Για το παιχνίδι με την Ισλανδία θα λειτουργήσουν όλες οι θύρες του γηπέδου “Απόστολος Νικολαΐδης” (θα ανοίξουν στις 17:00), εκτός από τις 13 και 14. Τα δωρεάν εισιτήρια συνεχίζουν να διατίθενται μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster και μέχρι το βράδυ της Κυριακής είχαν διατεθεί 6.300 εισιτήρια.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να βρεθούν στον αγώνα μπορούν να πατήσουν ΕΔΩ για να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στο γήπεδο.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».