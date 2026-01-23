Η Εθνική ομάδα πόλο Ανδρών λύγισε με 15-12 απέναντι στην Ουγγαρία, στον πρώτο χρονικά ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, κι έτσι δεν κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Πάντως η «γαλανόλευκη» έχει ακόμη μία ευκαιρία να γράψει ιστορία στο Βελιγράδι. Kι αυτό γιατί έχει μπροστά της τον μικρό τελικό, όπου θα παλέψει για το παρθενικό της μετάλλιο στη διοργάνωση.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους Μαγυάρους, ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, Ντίνος Γενηδουνιάς, στάθηκε στην κακή αμυντική λειτουργία της Ελλάδας στο ματς, κάνοντας λόγο για «μια δύσκολη βραδιά για όλους».

Παράλληλα ο διεθνής άσος έστειλε σύνθημα ανασύνταξης, τονίζοντας ότι «πρέπει να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και να δώσουμε το 100% για να πάρουμε το χάλκινο».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Μπήκαμε στο παιχνίδι των Ούγγρων, δεχθήκαμε πολλά γκολ. Αυτή δεν ήταν η άμυνα που έχουμε συνηθίσει να παίζουμε. Δεχθήκαμε 8 γκολ στο ημίχρονο, όταν μπαίνεις σε αυτό τον ρυθμό απέναντι στους Ούγγρους, στις 9 από τις 10 φορές θα χάσεις. Δεν βγάλαμε άμυνες, προηγήθηκαν με 2-3 γκολ, όταν έχουν ψυχολογία είναι δύσκολο να καλύψεις τόσο χαμένο έδαφος.

Αυτοί έβγαλαν τις άμυνες, εμείς όχι. Δεν ήμασταν καλοί στην επίθεση, δεν κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα. Δεν βρήκαμε λύσεις στην κλειστή ζώνη. Κοιτώντας πίσω σε αυτό το παιχνίδι θα μετανιώσουμε που δεν ήμασταν πιο παθιασμένοι, πιο αποφασισμένοι στην επίθεση.

Το έχουμε ξαναπεί, δεν μας περισσεύουν τα μετάλλια. Θα είναι μια δύσκολη βραδιά για όλους. Αλλά πρέπει να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και να δώσουμε το 100% για να πάρουμε το μετάλλιο».