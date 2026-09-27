Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΑLPHA, Novasports Start) στην «WWK Arena» του Άουγκσμπουργκ το δύσκολο παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας με αντίπαλο τη Γερμανία, για τη 2η αγωνιστική του Β’ ομίλου της League A του Nations League.

Η «γαλανόλευκη», μετά το μεγάλο «διπλό» στο Βελιγράδι επί της Σερβίας, ψάχνει την υπέρβαση απέναντι στην ομάδα του Κλοπ, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της πλήρους ανοικοδόμησης από τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ.

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